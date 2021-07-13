Студенты-туристы смогут заселиться в общежития других городов

Уральские студенты могут значительно сэкономить на проживании в путешествиях по России. Программа студенческого туризма стартует в стране с 15 июля. Теперь любой студент, решивший посвятить время каникул изучению новых городов России, сможет остановиться не в гостинице, а в студенческом общежитии, при этом за сутки вместо нескольких тысяч нужно будет заплатить от 0 до 400 рублей.

«Два года назад я поступала в вуз, – сообщила «Новому Дню» студентка УрФУ Анна. – Помимо Екатеринбурга подавала документы в два московских университета, и так как моя специальность подразумевала творческое испытание, я жила в общежитии для абитуриентов. Одна ночь в обычном коридорном общежитии, где в комнате со мной жили соседки и тараканы, стоила 1500 рублей. Поэтому жить за 400 рублей – отличный повод съездить в другой город». К

Заявки от студентов принимаются на сайте студтуризм.рф. Сейчас для подачи заявки не нужно загружать документы, подтверждающие обучение в ВУЗе. Помимо этого непонятна ситуация и с прививкой от коронавируса: можно ли при ее отсутствии воспользоваться программой. Список городов-участников в этом году достаточно велик. Уральских туристов примут такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Томск, Калининград, Красноярск, Барнаул, Таганрог, Ростов-на-Дону, Владивосток, Владикавказ, Казань, Симферополь, Уфа, Иркутск.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского Федерального университета, местные вузы пока не участвуют в программе и не предоставляют общежития туристам-студентам. Но в следующие годы, если программа студенческого туризма приживется в России, уральские общежития с радостью примут гостей из других городов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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