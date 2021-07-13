Ларечникам в Екатеринбурге снова объявили войну – из-за мусора

Екатеринбургские власти снова объявили войну ларечникам – владельцам незаконно установленных нестационарных объектов торговли. Как правило, это лотки, которые продают продукты питания. В большинстве случаев нелегалы без разрешения и безо всякой оплаты пользуются сетями близлежащих домов. Они подключаются к электроэнергии и выбрасывают мусор в контейнеры, предназначенные для отходов местных жителей. Как итог – завышенные счета за электричество и переполненные баки на контейнерной площадке. Муниципальным контрактом по поиску нелегалов теперь займется «Спецавтобаза».

«По закону каждый, кто образует коммунальные отходы, должен иметь договор на их вывоз с региональным оператором. Сегодня среди уклонистов – большая доля киосков и павильонов, где торгуют продуктами, газетами и журналами, цветами, оказывают автосервисные услуги и прочие. Те, кто не имеет договора с регоператором, несут мусор на контейнерные площадки к близлежащим домам, пользуясь услугой, которую оплатили жители. Еще это приводит к переполнениям контейнеров. Некоторые продуктовые киоски и магазины сваливают в баки просроченные продукты и некондицию. Это категорически запрещено, поскольку нарушает СанПиН. К примеру, мясную и молочную продукцию должны утилизировать как биологические отходы. Мы сейчас активно ищем уклонистов. Владельцу киоска, не имеющему договора с нами, направляем уведомление о необходимости его заключения. В этом направлении взаимодействуем с налоговой службой. Всего за первую неделю июля обнаружили десятки таких торговых точек», – рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

В Екатеринбурге существует муниципальная схема размещения нестационарных торговых объектов – это документ, в котором зарегистрированы все легальные ларьки и павильоны. Сегодня в уральской столице их 2333. Сколько еще нелегальных – не знает никто, в том числе районные администрации, которые и занимаются вопросом размещения объектов торговли на своей территории. По данным комитета по товарному рынку на январь, в городе было порядка 500 несанкционированных ларьков. При этом есть проблема с тем, куда отвозить оштрафованные будки – территория для спецхранения на Сортировке уже заполнена почти до отказа, а юристы мэрии ищут возможность законно утилизировать киоски, которые являются, по сути, чужим имуществом, пусть и конфискованным за нелегальную деятельность.

Задача «Спецавтобазы» – выявить «уклонистов». Всех, кого вычислили, попросят добровольно погасить задолженность за услугу «Обращение с отходами» – ее оплачивают все, кто образует мусор, с 1 января 2019 года. В противном случае взыскивать задолженность будут уже через суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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