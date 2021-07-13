В свердловские больницы передали 300 кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусом

В Свердловской области благотворители передали 300 кислородных концентраторов в больницы – это оборудование требуется для лечения пациентов с коронавирусом, у которых поражены легкие и развилась дыхательная недостаточность. Пациент должен получать от одного до десяти литров в минуту. При этом ранее сообщалось, что в больницах настолько велика потребность в кислородных концентраторах, что пациенты вынуждены ждать в очередях.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился в Фонд святой Екатерины, и учредители – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, а также гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер приняли решение выделить средства и помочь медикам. «Третья волна заболеваемости характеризуется большим количеством пациентов с кислородозависимой формой. Если в прошлые периоды заболеваемости таких было порядка 40-45% от общего количества пациентов, то сейчас мы говорим про 64%, а в крупных ковидных госпиталях это число достигает 80%. При таком резком росте количества пациентов, нуждающихся в кислороде, нам понадобились кислородоконцентраторы. Мы обратились в Фонд святой Екатерины за помощью, поскольку была необходимость быстро решить данный вопрос. Очень благодарен учредителям Фонда за неоценимую помощь в организации закупки и передачи медоборудования больницам города и области», – сказал глава минздрава Карлов.

В течение июля между больницами области распределят 50 пятилитровых и 250 десятилитровых концентраторов – поставка уже началась, а часть больниц получили новое оборудование. «Несколько дней назад в адрес Фонда святой Екатерины поступило обращение министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова с просьбой приобрести кислородные концентраторы, столь необходимые сегодня. В короткие сроки учредители приняли положительное решение. В настоящий момент концентраторы закуплены и до конца июля будут переданы больницам города и области», – прокомментировал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что за полтора года учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области 1,8 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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