Утопленников в этом году стало больше. МЧС напоминает правила безопасности во время купания

В этом году увеличилось количество утонувших людей на водоемах в Свердловской области по сравнению с прошлым годом. По данным МЧС, с начала купального сезона на водоемах утонули 48 человек, 12 из которых несовершеннолетние. В прошлом году за аналогичный период на местных водоемах утонуло 35 человек, 12 из которых – дети. Причинами увеличения утонувших можно считать отсутствие в этом году режима самоизоляции и жаркую погоду, которая пришла в область раньше, чем в прошлом году.

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды и беседы с гражданами, чтобы предотвратить трагедии. МЧС напоминает правила, которых необходимо придерживаться, находясь на водоеме. 1. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. 2. Не оставлять без присмотра маленьких детей. 3. Не купаться на «диких» пляжах и местах, не предназначенных для купания. 4. Не доводить тело до озноба в воде, это может вызвать судороги. 5. Не нырять в места с неизвестной глубиной. 6. Не подплывать к плавательным средствам и водному транспорту. 7. Помнить, что захлебнувшемуся человеку можно вернуть жизнь не позднее 5-6 минут после прекращения дыхания.

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