Дацюк определится с решением об окончании карьеры в конце августа

Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Дацюк написал обращение к болельщикам, в котором ответил на вопрос о возможном завершении карьеры игрока. Через неделю, 20 июля, олимпийскому чемпиону и самому известному воспитаннику свердловского хоккея исполнится 43 года.

«Дорогие болельщики! Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую на протяжении моей очень долгой карьеры, искренне хочу быть с вами честным и не обмануть ваши ожидания! Сейчас передо мной стоит непростой выбор – что делать дальше. Хоккей – это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока. Но в то же время я задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть еще один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?» В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону 2021-2022. В конце августа, пройдя этот определенный и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру и вновь выйти на лед в красном джерси «Автомобилиста» перед родными болельщиками», – сообщил Дацюк.

В «Автомобилисте» поддержали прославленного хоккеиста. «Мы с глубоким уважением относимся к Павлу Дацюку – живому символу уральского хоккея. Наш клуб готов предоставить Павлу необходимое время для принятия решения о продолжении выступлений в качестве действующего хоккеиста. Тренерский штаб «Автомобилиста» прекрасно знаком с возможностями Дацюка и на данный момент прорабатывает оба возможных сценария формирования игровых сочетаний в линии атаки команды», – сообщил директор екатеринбургской хоккейной команды Максим Рябков.

Павел Дацюк выступает за ХК «Автомобилист» с 2019 года. Он является единственным хоккеистом в мире, который выиграл Олимпийские игры (2018), чемпионат мира (2012), Кубок Стэнли (2002 и 2008) и Кубок Гагарина (2017).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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