С клещевыми инфекциями госпитализировано 650 человек

В Свердловской области клещи покусали более 32 тысяч человек, это почти на 20 % выше среднемноголетнего уровня. Среди всех покусанных – 6183 ребенок. Клещей с себя снимали люди практически во всех районах области, но чаще всего это происходит в Слободе-Туринском районе, Дегтярске, Верхней Туре, Нижнесергинском районе, Рефтинском, Байкаловском, Волчанске, под Тавдой, в районе Верхнего Тагила, Ирбита, Асбеста, под Шалей, Алапаевском, Верхотурье и Пышминском городском округе. В Екатеринбурге от клещей пострадали 11044 человека.

По состоянию на 12 июля с предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 176 человек. Это в 1,42 раза выше, чем в прошлом году. В Екатеринбурге заболели 52 человека. Подтвержден диагноз у 37 людей, в том числе у 8 детей. С предварительным диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз госпитализировано 474 человека (132 ребенка), из них 280 живут в Екатеринбурге. Подтверждён диагноз у 97 человек, в том числе у 15 детей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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