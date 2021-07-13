В Свердловской области 459 новых случаев ковида и 13 смертей

В Свердловской области замедлился прирост новых больных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 459 новых случаев (в Екатеринбурге +189), из больниц выписано 412 человек. В оперштабе зарегистрировали еще 13 смертей больных Covid-19. С начала пандемии умерли от болезни уже 4 040 свердловчан. Число тяжелобольных в регионе существенно не меняется уже вторую неделю: 689 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 295 подключены к аппаратам ИВЛ. Но растет количество больных, госпитализированных в состоянии средней тяжести. На 13 июля в Свердловской области уже 5 084 таких пациентов. Всего в регионе зафиксировано 98 592 случая коронавируса. Статистика включает в себя и повторные заражения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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