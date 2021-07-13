Выпускник УрФУ вошел в ТОП-10 лучших выпускников страны

Выпускник-магистр УрФУ был приглашен на Всероссийский студенческий выпускной на Первом канале. Галымжан Муканов, окончивший кафедру термообработки и физики материалов, получил статуэтку «Лучший выпускник УрФО» и был признан одним из 10 лучших выпускников в России.

Галымжан попал на Всероссийский студенческий выпускной не случайно. Выпускник рассказал корреспонденту «Нового Дня», что Министерство науки и высшего образования проводило двухэтапный отбор: сначала каждый вуз выставлял по несколько лучших кандидатов, а затем среди них отбирался ТОП-10 со всей страны. «Помимо учебы, я активно занимался научно-исследовательской деятельностью в университете, на кафедре я нашел интересное для себя направление – создание медицинских имплантатов из титановых сплавов с применением виртуальных математических инженерных симуляций и 3D печати, – сообщил «Новому Дню» Галымжан. – Помимо научных трудов у меня много побед в различных олимпиадах, научных конференциях, кейс-чемпионатах». Помимо прочего Галымжан Муканов во время учебы удостоился семи именных стипендий. В 2020 году он победил в конкурсе «Студент года УрФУ» – одном из престижных проектов для отличившихся студентов, в номинации «Лучший в науке», а в 2021 году был признан Лучшим выпускником УрФУ.

«Возможно, все это в совокупности дало мне право называться лучшим выпускником УрФО, – говорит Галымжан. По словам выпускника, мероприятия в честь Всероссийского выпускного были на высшем уровне. «В Москве нас возили в Главный центр управления РЖД, штаб-квартиру Mail.ru, было чаепитие с министром науки и высшего образования Фальковым, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» выпускник. – И, конечно, запомнилось само награждение от высокопоставленных гостей. Подобные чествования придают огромный поток сил, желание достигать большего, поэтому я призываю студентов заниматься наукой и верить в свои силы!» Сейчас лучший выпускник УрФО собирается поступать в аспирантуру УрФУ и заниматься наукой в еще больших и значимых масштабах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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