Военные продезинфицировали пять храмов в Ганиной Яме

Накануне Царских дней специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели дезинфекцию пяти храмов на территории монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, с такой просьбой к военным обратилась Екатеринбургская епархия.

Для дезинфекции входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, пешеходных мостов и других объектов монастыря были использованы ранцевые распылители.

Напомним, ежедневно специалисты РХБ защиты ЦВО проводят обработку около 50 тысяч кв. м на объектах военных комиссариатов, многофункциональных медицинских центров, а также военных городков и полигонов в границах военного округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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