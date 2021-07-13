День города в Екатеринбурге могут отменить

В Екатеринбурге могут отменить День города, власти пока не согласовали проведение праздника.
Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Масштабный праздник был запланирован на 21 августа, город уже начал готовиться к мероприятию, однако из-за роста заболеваемости проведение остаётся под вопросом.
В прошлом году День города в Екатеринбурге из-за пандемии проводили онлайн.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 13.07.21
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