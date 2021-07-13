Красноармейцы, стрельцы и рыцари на одном поле: под Артемовским прошел «Покровский рубеж» (ФОТО, ВИДЕО)

Окрестности села Кислянка Артемовского района на три дня стали полем боя, где были воссозданы сражения Первой мировой и Великой Отечественной. Здесь в минувшие выходные прошел шестой военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», объединивший реконструкторов и любителей военной истории от раннего средневековья до Второй мировой войны. Мероприятие состоялось при поддержке Российского военно-исторического общества, Фонда президентских грантов и правительства Свердловской области.

Красноармейцы, стрельцы и рыцари на одном поле

Несмотря на новый виток пандемии фестиваль собрал более 350 участников от Красноярска до Смоленска. Здесь были представлены действующие образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, хотя, как заметили организаторы, в куда меньших объемах, чем в прошлом году. Ограничения, вызванные третьей волной Covid-19, вынудили организаторов провести мероприятие без зрителей. Правда, за штурмом немецких окопов силами Русской Императорской армии в первый день фестиваля, и за ожесточенной перестрелкой солдат Вермахта и Красной Армии на второй день, с восторгом наблюдали стихийно собравшиеся местные жители, каждый раз встречая победу русского оружия аплодисментами.

Первая мировая Первая мировая Первая мировая РККА

На фестивале были площадки, посвященные не только истории XX века, но и разным периодам средневековья, ранней эпохе Петра I, представленной стрельцами из города Бирска и Наполеоновским войнам.

Стрельцы Стрельцы

«Покровский рубеж» в этом году принял этап чемпионата России по Историческому средневековому бою, собравший в этом году участников из Москвы, Челябинска, Новосибирска, Ижевска, Кирова, Перми и других городов России. Исторический средневековый бой – это относительно молодой вид спорта, где соперники ведут полноконтактный одиночный или групповой бой с использованием защитного вооружения, характерного для периода позднего средневековья. В основе это полные латные доспехи и бригантины. Бой ведется на затупленных репликах исторического вооружения с использованием ударных и борцовских приемов.

Большую часть золотых медалей турнира в этот раз забрал московский клуб «Берн». Пермяк Андрей Миронов из клуба «Конфедерация Госпитальеров» взял золото в мужской номинации «Полуторный меч». Ольга Антипова («Конфередация Госпитальеров») из Екатеринбурга получила серебро в женской номинации «Щит и меч».

Участников фестиваля, занимающихся периодом Великой Отечественной войны, привлекла так называемая тактика, представляющая собой подобие военных учений с применением настоящей боевой техники времен Второй мировой. Участники учений отработали ориентирование на местности, взаимодействие в группах, испытали в условиях, приближенным к реальным, свою силу и выносливость. «Тактика» окончилась реконструкцией массового сражения Вермахта и Красной Армии.

В этом году организаторы фестиваля запустили особый проект по работе с подростками – «Школа молодого реконструктора». Молодые люди и девушки в возрасте от 12 до 17 лет неделю жили в полевых условиях, изучали оружие и технику 1941-1945 годов, стреляли из лука и осваивали владение мечом на средневековой площадке. Многие из юных участников школы поучаствовали также в финальном сражении на стороне Красной Армии.

«Ты изучаешь историю своей Родины, своего края, ты понимаешь, как сражались твои деды и прадеды. К примеру, мы бежали марш бросок в полном обмундировании, которое носили красноармейцы… Нам очень нравится!» – рассказал о своих впечатлениях участник «школы молодого реконструктора» Кирилл Нелинов из города Артемовска.

Артемовский, Александр Погольский, Александр Гусев, Дмитрий Чиглинцев

Артемовский. Другие новости 13.07.21

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