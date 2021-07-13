В Свердловской области почти 23 тысячи больных ковидом. Минздрав дополнительно закупает аппараты ИВЛ

В Свердловской области остаются свободными около 20% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. При этом амбулаторное звено перегружено, сейчас на работу в поликлиники вызывают студентов-медиков и врачей, которые взяли летний отпуск. Кроме того, регион в ближайшее время закупит дополнительную партию аппаратов ИВЛ – для создания резерва на случай ухудшения ситуации с Covid-19.

По словам Крекова, на сегодняшний день в Свердловской области около 17 тысяч больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Это не максимальное значение, в пики первой и второй волны было до 22 тысяч больных, лечащихся дома. Согласно сводкам оперштаба на 13 июля в стационарах находятся еще 5,7 тысячи больных, из них 689 пациентов в тяжелом состоянии.

«В ближайшее время мы пока не планируем увеличения коечного фонда для лечения коронавируса. Сейчас около 20% коек остается свободными. В Екатеринбурге вчера запустили еще 20 реанимационных мест, и сегодня проблемы с размещением больных с дыхательной недостаточностью нет. Сегодня у нас был пройден серьезный рубеж: количество выписанных пациентов с амбулаторного и стационарного звена был чуть выше, чем количество новых поступивших. Это свидетельствует о приближении некоей стабилизации, такие же ситуации были в первую и вторую волны. Поэтому мы держим запас свободных коек, но все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация», – сообщил чиновник.

Креков отметил, что в Свердловской области есть запас медикаментов для лечения коронавируса, особенно в стационарах. Однако признал, что на Среднем Урале были перебои с двумя препаратами, и пациенты получали аналоги. Для решения этой проблемы правительство РФ выделило дополнительные деньги на приобретение лекарств в регионах. Кроме того, свердловский минздрав выделит дополнительные средства на приобретение для больниц аппаратов ИВЛ. «У нас достаточно оборудования, но чтобы было спокойно, мы сделаем резерв. Процент кислородозависимых больных сейчас выше, чем в предыдущие волны. На территории Свердловской области есть крупные производители, которые обеспечивают регион кислородным концентратом, поэтому запасов кислорода для пациентов достаточно», – прокомментировал вице-губернатор.

Сейчас в Екатеринбурге работают 18 инфекционных бригад скорой помощи. За последние четыре дня количество вызовов на симптомы ковида сократилось на 7-8%, однако ожидание врачей все равно составляет 4-5 часов. Креков опять же отметил, что год назад и в декабре было хуже – тогда люди ждали скорую по 12 часов. Вызовы по неотложным состояниям, которые ставят жизнь под угрозу, обслуживаются в течение 20 минут. Подъем заболеваемости ковидом ожидаемо увеличил нагрузку на кол-центры. Тут Павел Креков посетовал, что люди часто звонят на линию 122 с непрофильными вопросами, например, спрашивают, открыты ли рейсы в Турцию.

«На сегодня можно говорить о замедлении роста заболеваемости. В Москве ситуация с коронавирусом стабилизировалась, обычно мы повторяем сценарий через 2-3 недели. Не буду делать прогнозы, но надежда на стабилизацию есть. Это будет зависеть еще и от того, насколько серьезно мы подойдем к вакцинации», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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