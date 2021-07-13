Вице-губернатор об отмене крестного хода: «Вязать никого не будут, но люди сами должны подумать о своем здоровье»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков пояснил, почему власти не стали соглашаться на компромиссный вариант Царского крестного хода и запретили шествие верующих.

«У нас одна общая позиция – любые массовые мероприятия на подъеме заболеваемости несут опасность для здоровья. Сегодня течение болезни стало более тяжелым, стало больше пациентов с дыхательной недостаточностью, чаще болеют люди трудоспособного возраста. Чаще всего человеку нужно самому принимать решение – подвергать себя риску или нет. Но мы призываем все-таки подумать о своем здоровье и здоровье своих близких, которые могут и не перенести эту болезнь», – заявил Креков.

Чиновник сообщил, что сегодня опубликовано постановление главного санитарного врача России, в котором запрещается проводить массовые мероприятия свыше 1 тысячи человек без согласования властей. В Свердловской области такие мероприятия не согласованы. Это касается как крестного хода православных во время «Царских дней», так и мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Никто не будет никого вязать, выставлять цепи силовиков и куда-то не пускать. Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о своем здоровье. Я знаю, что ряд конфессий приняли решения о переводе массовых мероприятий в режим онлайн. Мы можем только поприветствовать такую позицию, она оправдана», – отметил Креков.

Добавим, что ранее Екатеринбургская епархия не согласилась с отменой крестного хода в ночь на 17 июля. Вчера вечером митрополит Евгений и губернатор Евгений Куйвашев провели переговоры, где было окончательно решено, что крестный ход запрещен. Официальных заявлений епархия пока не делала официальных заявлений после совещания с чиновниками.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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