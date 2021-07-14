На Урале запрещают мероприятия численностью больше 500 человек

В Свердловской области ужесточают антиковидные меры. Накануне вице-губернатор региона Павел Креков заявил, что под запрет попадают массовые мероприятия, в которых принимают участие больше 1000 человек, однако сегодня представители санитарных властей сообщили о других требованиях.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, по которому местные власти должны ограничивать мероприятия, руководствуясь несколькими параметрами – коэффициент распространения инфекции (то есть сколько человек заражает 100 больных), темпы прироста, охват населения тестированием.

«В Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года коэффициент распространения инфекции составляет 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю составил 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР – 431,7 на 100 тысяч населения. В настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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