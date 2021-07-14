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Среда, 14 июля 2021, 11:32 мск

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Сотрудница ресторана «Япона мама» получила травму, застряв в тестомешалке (ВИДЕО)

Сегодня в ресторане «Япона мама» на Радищева, 10 произошел инцидент. Сотрудница кухни получила серьезную травму руки.

Как сообщила «Новому Дню» официантка ресторана, рука сотрудницы попала в аппарат для перемешивания теста, девушка получила серьезную травму. Самостоятельно вытащить руку из тестомеса сотрудница не смогла, поэтому на место выехали спасатели и бригада скорой помощи. В настоящее время девушке оказывают помощь и оценивают ее состояние. Сотрудники скорой и МЧС пока отказываются от комментариев.

Рука застряла в тестомешалке. Инцидент в ресторане

Екатеринбург, Мария Зыкова

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