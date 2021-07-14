В Свердловской области резко выросло число ковидных больных на ИВЛ

Свердловская область вышла на пятое место в России по росту заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлен еще 461 случай Covid-19. Большинство заражений регистрируется в областных муниципалитетах, а в Екатеринбурге заболеваемость за последние 24 часа значительно снизилась – 83 больных.

По данным оперштаба, число пациентов, госпитализированных в состоянии средней тяжести, составляет уже 5 207 человек. В тяжелом состоянии находятся 683 больных, почти две трети из них лежат в реанимациях. За сутки резко подскочило число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ: вчера их было 295, сегодня уже 332. От болезни скончались еще 18 человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 058 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

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