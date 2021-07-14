Энергетики обновляют котлы Гурзуфской котельной к отопительному сезону (ВИДЕО)

Свердловские энергетики ремонтируют оборудование на Гурзуфской котельной в Екатеринбурге. Сейчас рабочие меняют конвективные поверхности нагрева водогрейного котла №4, сам котел пущен в 1977 году.

«Если говорить просто, водогрейный котел – это большая печь. В топке сгорает топливо, а конвективные поверхности служат для забора полезного тепла от уходящих газов. Всего секций 192 по 96 штук с фронта и тыла котла, в них происходит теплообмен между сетевой водой и продуктами сгорания топлива. Последний раз конвективные части меняли 17 лет назад за это время они полностью выработали свой ресурс, что привело к снижению КПД котла. Сейчас оборудование снова обновляют, чтобы повысить его надежность и теплопроизводительность. На эти цели компания направила более 25 миллионов рублей», – рассказал «Новому Дню» начальник района Гурзуфской и Кировской котельных Свердловского филиала «Т Плюс» Сергей Маркин.

Ремонт котла. Готовимся к отопительному сезону

В рамках подготовки к зиме на Гурзуфской котельной уже отремонтированы водогрейные котлы № 1 и №2. На очереди – ремонт котла №3. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона, сообщил заместитель главного инженера Центральных котельных Екатеринбурга Дмитрий Топорков. По его словам, прошлой зимой, когда в Екатеринбурге были сильные морозы, на Гурзуфской котельной работали все четыре котла. На время ремонта работа котельной была планово остановлена, но уже в эту пятницу рабочие запустят один из обновленных котлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Погольский, Антон Отман

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