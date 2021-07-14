В Екатеринбурге кончился дефицитный «ЭпиВак». Теперь уральцы ищут «КовиВак»

В екатеринбургских медучреждениях практически закончился прививочный препарат новосибирского «Вектора» – «ЭпиВак». Информацию об этом, в частности, подтвердила заместитель главного врача УГМК-Здоровье Майя Скляр. «У нас вдруг прекратилась поставка вакцины «ЭпиВакКорона», с которой ранее не было перебоев, мы ей работали. Мы подвели клиентов, которые были записаны на вакцинацию этой вакциной на этот и следующий месяц. Ответить, когда она появится у нас, мы не можем, потому как не знаем, не владеем этой информацией. Повлиять на ситуацию тоже, к сожалению, не можем! Это большая неприятность для нас и пациентов. Мы предлагаем всем привиться вакциной «Спутник», которой пока располагаем, она зарекомендовала себя как более эффективная на наш взгляд. Мы «Спутником» привили более 12000 человек и почти у всех выработались антитела в том или ином количестве. Про «ЭпиВак» такого сказать не можем», – написала она в фейсбуке.

Как и «Спутник», «ЭпиВак» – это двухкомпонентная вакцина. Однако, в отличие от первого, она получила меньшее распространение. При этом в Сети множество информации о том, что антитела после вакцинации «ЭпиВаком» не обнаруживают общедоступные тест-системы, а «видит» только тест-система того же производителя, а поствакцинальной реакции может как не быть вовсе, так и проявиться в виде высокой температуры, слабости, и так далее. Отчасти популярность новосибирской вакцины объясняется тем, что некоторые врачи рекомендуют ее своим пациентам с хроническими заболеваниями как более безопасную. Кроме того, некоторый дефицит этого препарата сделал ее еще более привлекательной.

«В Москве мы можем наблюдать аналогичную ситуацию с «КовиВаком». Люди стоят в очередях по 5-6 часов, чтобы поставить именно эту вакцину. Когда их спрашивают, почему именно ее, никто вразумительно объяснить не может. Говорят, безопаснее – а на чем основано это мнение, непонятно. Думаю, что здесь сработало то, о чем пару месяцев назад шутили – мол, надо сделать вакцину дефицитом, тогда все сразу побегут прививаться, доставать дефицит, по блату еще делать. Так и вышло», – пояснила психолог Анна Зосимова.

Добавим, что, по словам медиков, в некоторых крупных екатеринбургских медучреждениях появился «КовиВак» – это вакцина, которую разработал Центр имени Чумакова. В оперштабе Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что в начале этой недели в регион пришла федеральная поставка «КовиВака» – 4680 доз. Однако, по информации из этого же источника, все они были распределены между городами Свердловской области «по потребности».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Энергетики обновляют котлы Гурзуфской котельной к отопительному сезону (ВИДЕО). / В Свердловской области резко выросло число ковидных больных на ИВЛ. / Сотрудница ресторана «Япона мама» получила травму, застряв в тестомешалке (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»