Бесплатные обеды с французским меню получат екатеринбургские врачи

Сегодня французское Генконсульство в Екатеринбурге в честь Дня взятия Бастилии запустило акцию для местных врачей, работающих в «красной зоне».

Медики будут получать бесплатные обеды в течение трех дней. Обеды с французским меню смогут получить медицинские работники городских больниц №2 и №3. Обеды планируются разнообразные, каждому предоставят салат, основное блюдо, закуску и десерт. Данная акция продлится в Екатеринбурге три дня.

Как сообщил французский генконсул в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, акция запущена, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоит на переднем рубеже борьбы за жизни людей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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