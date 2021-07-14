Верующим Екатеринбурга сделали анонимную whatsapp-рассылку про Царский крестный ход

Сегодня екатеринбургские пользователи WhatsApp получили анонимную голосовую рассылку, в которой вкрадчивый голос рассказывает о предстоящем крестном ходе в память о царской семье. «Поступила информация по поводу крестного хода на Царские дни. Постарайтесь внимательно к этому отнестись. Екатеринбургская епархия – не организатор крестного хода, официально он запрещен, он будет незаконным, но он состоится. Поэтому каждый, кто будет участвовать, решает сам – на свой страх и риск. Потому что могут быть применены административные санкции или другие последствия. Так что брать или не брать документы, решайте сами. Так как крестный ход неорганизованный, дороги перекрываться не будут. Крестный ход будет идти по тротуарам, нам необходимо избегать всевозможных провокаций, чтобы не было дурных последствий. Туалетов по пути хода не будет установлено, раздача воды будет производиться волонтерами. Кто не может идти – это не грех. Решайте сами. Кто может идти – тот идет на свой страх и риск», – говорится в послании.

Напомним, накануне вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что светские и духовные власти договорились об отмене мероприятия. Однако Епархия к настоящему моменту не делала никаких заявлений на этот счёт. Более того, в приложении, разработанном к Царским дням, есть информация по крестному ходу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

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