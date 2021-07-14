Точечная застройка не будет основной заботой нового градсовета

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось первое заседание обновленного Архитектурно-градостроительного совета. После его окончания корреспондент РИА «Новый День» спросил у главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, будет ли совет уделять внимание проблемам точечной застройки в разных районах города.

«По положению о совете совет рассматривает значимые для города территории. Это акценты на магистралях, это центральная часть города, это там, где есть какие-то памятники архитектуры. Если возникает точечная застройка в каком-то районе города, это не предмет рассмотрения совета, если только не возникнет какого-либо желания или обращения, например, со стороны застройщика, или жителей, короче говоря, это должна быть какая-то уникальная ситуация», – рассказал Андрей Молоков.

Добавим, перед началом заседания глава города Алексей Орлов подчеркнул, что в обновленном совете будет больше архитекторов и градостроителей и меньше чиновников, чем в старом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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