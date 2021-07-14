В аэропорту Кольцово хозяйка бросила кота (ФОТО)

Сотрудники аэропорта Кольцово нашли на привокзальной площади кота. От него отказалась одна из вылетающих пассажирок. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, сотрудники Кольцово отдали кота в приют для бездомных животных.

Женщина, которая бросила питомца, улетала в Москву, на регистрацию она пришла с котом в переноске, но билет на него не купила. После чего барышня сказала, что отдаст кота провожающим, но на деле выпустила его на улицу, пишет e1.ru со ссылкой на приют «Клякса». Теперь рыжему беспризорнику будут искать новых хозяев, руководитель приюта Татьяна Ионина подаст заявление в полицию о нарушении требований к содержанию животных.

«Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными – пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных авиакомпанией. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности!», – отметили в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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