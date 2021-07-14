Обновленный градсовет одобрил концепцию «Екатеринбург-Сити» (РЕНДЕРЫ)

Сегодня собравшийся впервые в обновленном составе Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга одобрил с несколькими замечаниями концепцию нового центрального квартала «Екатеринбург-Сити», который будет располагаться в границах улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин, Октябрьской Революции.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», концепцию представили руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и архитектор Сергей Алейников. Евгений Мордовин рассказал, что при создании концепции ее создатели учитывали, что территория должна стать комфортной городской средой, подходящей не только для жизни и работы, но и для учебы и отдыха екатеринбуржцев. Согласно концепции, в Сити будет 12 объектов общественного назначения, четыре небоскреба – от 135 до 175 метров высотой, улицы общей протяженностью около 3 км, 2000 рабочих мест и паркинг с максимальной вместимостью 4000 машиномест. Все улицы планируется сделать пешеходными, с обильным озеленением, а в центре квартала появится площадь, на которой зимой можно будет ставить новогоднюю елку. Первоначально застройщик планировал пять небоскребов, но затем от одного решили отказаться в пользу общественного пространства. В пятиэтажных зданиях в глубине квартала будут располагаться магазины, рестораны, фитнес-центры. Небоскребы будут частично отданы под офисы – те, что выходят на улицу Челюскинцев, и под жилые помещения – те, что будут выходить на улицу Ельцина. УГМК также берет на себя обязательства по созданию детского сада на 150 мест и школы на 200 мест.

Архитектор Сергей Алейников добавил, что при создании концепции ее создатели изучили предыдущие варианты, предложенные, в том числе, авторами из Франции, Италии, Германии. Знаменитый сад Казанцева останется общественной территорией. Построить квартал планируется за 10 лет, но авторы концепции надеются, что получится быстрее.

От членов совета поступило несколько предложений. Например, просчитать транспортное моделирование движения по улице Челюскинцев и Макаровскому мосту, с учетом того, что на другой стороне улицы строится другой крупный квартал. Другое предложение – более подробно продумать доступ в квартал для горожан, которые не будут проживать или работать в нем, так, чтобы Екатеринбург-Сити действительно стал центром городской жизни.

После обсуждения глава города Алексей Орлов предложил принять представленную концепцию за основу и предложить авторам доработать ее с учетом прозвучавших предложений. Орлов отметил, что при рассмотрении концепции застройки этого квартала впервые явно прозвучало предложение сохранения исторического наследия, и это очень хорошо. «Проект очень серьезный, он определит образ города на десятилетия, поэтому к обсуждению «Екатеринбург-Сити» мы вернемся еще не раз», – резюмировал глава города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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