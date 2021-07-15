На ЖБИ ограничат движение трамваев и автотранспорта

С 23:30 6 августа до 04:30 9 августа 2021 года от остановки «Уральский федеральный университет» до станции «40 лет ВЛКСМ» будет закрыто движение трамваев в обоих направлениях.

Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот период изменятся некоторые трамвайные маршруты:

– № 5 пойдет по схеме: конечная станция «Площадь 1-й Пятилетки» – Машиностроителей – Космонавтов – Уральская – Блюхера – конечная станция «Шарташ»;

– № 8 будет следовать по схеме: конечная станция «Машиностроителей» – Донбасская – Победы – Космонавтов – Уральская – Гагарина – УрФУ – Ленина – Луначарского – Космонавтов – Победы – Донбасская – конечная станция «Машиностроителей»;

– № 13 со станции «7 ключей» будет следовать до конечной «Шарташ»;

– № 15 с конечной станции «Вторчермет» пойдет по схеме: 8 Марта – Радищева – Московской – Ленина – гостиница Исеть – Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – конечная станция «Вторчермет»;

– № 23 с конечной станции «Машиностроителей» будет следовать по схеме: Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – станция Шарташ – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – конечная станция «Машиностроителей»;

– № 32: конечная станция «Кушвинская» – Московская – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – УрФУ – Ленина – Луначарского – ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – конечная станция «Дворец Спорта».

На время закрытия движения трамваев «Гортранс» пустит на ЖБИ дополнительные автобусы. Кроме того, в указанный промежуток времени (с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа) будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. Въехать на Сиреневый бульвар и выехать с него можно будет с улиц Новгородцевой и 40 лет ВЛКСМ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Обновленный градсовет одобрил концепцию «Екатеринбург-Сити» (РЕНДЕРЫ). / Свердловский избирком потратит 50 миллионов рублей на маски и антисептики для выборов. / В аэропорту Кольцово хозяйка бросила кота (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»