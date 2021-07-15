Пропавший три дня назад велосипедист найден мертвым

47-летний мужчина, который 12 июля отправился на велосипедную прогулку и не вернулся, найден мертвым.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело нашел вчера вечером другой велосипедист – в лесополосе, вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ, – и вызвал полицию. Недалеко от тела был найден и велосипед, на котором мужчина уезжал на прогулку.

На место прибыли сотрудники следственного комитета, полиции и медицинский эксперт. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки СУ СКР примет процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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