Девять школ в Екатеринбурге переходят на раздельный сбор мусора

В Екатеринбурге девять школ перешли на раздельный сбор отходов. Для этого ЕМУП «Спецавтобаза» купила полторы сотни специальных контейнеров с отсеками для трех видов мусора – бумаги, пластика и смешанных отходов. Все урны регоператор уже доставил в школы. Их установят таким образом, чтобы пользоваться ими могли и школьники, и учителя. В проекте участвуют школы № 16, 19, 23, 79, 208, гимназии № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110.

«Пример правильной сортировки мусора в школах позволит с ранних лет научить детей полезной привычке», – говорит директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. Отметим, что все собранные таким образом отходы увезут на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» – там отходы досортируют, спрессуют и подготовят к переработке.

Кроме школ к проекту по раздельному сбору в Екатеринбурге присоединились 175 многоквартирных домов. Там установили баки двух типов – под отходы, которые могут пойти в переработку, например, пластик, картон, металл; и под все остальные.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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