Заседание правительства области перенесено

Заседание областного правительства, которое должно было состояться сегодня утром, было перенесено.

В департаменте информполитики сообщили, что это было сделано в связи с изменением рабочего графика губернатора.

Сегодня у губернатора намечена поездка в Каменск-Уральский. В программе визита – вновь открывшееся производство «РУСАЛ Кремний-Урал», лодочная база «Металлист», а также встреча с работниками промпредприятий города. В прошлый раз заседание правительства переносили 8 апреля. Напомним, весной Евгений Куйвашев уходил в отпуск с 23 марта до 7 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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