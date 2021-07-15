В Екатеринбурге потеплеет до 26 градусов

Теплая погода возвращается в Екатеринбург. По данным Гидрометцентра России, сегодня днем воздух прогреется до 23 градусов, а завтра – до 26 градусов. Правда, в пятницу и субботу ожидаются небольшие дожди.

В субботу и воскресенье также будет тепло – синоптики прогнозируют до 24 градусов днем. По ночам до конца недели столбики термометров будут опускаться до 14-15 градусов. Существенного ветра не ожидается.

Новая неделя тоже начнется с тепла. По данным метеорологов, в понедельник днем воздух прогреется до 25 градусов, а во вторник будет почти жарко – 28 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

Заседание правительства области перенесено. / Девять школ в Екатеринбурге переходят на раздельный сбор мусора. / Больница в Зеленой Роще снова горела, охрана могла быть нетрезва (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»