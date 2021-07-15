В Екатеринбурге потеплеет до 26 градусов

Теплая погода возвращается в Екатеринбург. По данным Гидрометцентра России, сегодня днем воздух прогреется до 23 градусов, а завтра – до 26 градусов. Правда, в пятницу и субботу ожидаются небольшие дожди.
В субботу и воскресенье также будет тепло – синоптики прогнозируют до 24 градусов днем. По ночам до конца недели столбики термометров будут опускаться до 14-15 градусов. Существенного ветра не ожидается.
Новая неделя тоже начнется с тепла. По данным метеорологов, в понедельник днем воздух прогреется до 25 градусов, а во вторник будет почти жарко – 28 градусов.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 15.07.21
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