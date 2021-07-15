В августе Макаровский мост закроют для транспорта три раза

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Гражданской в связи с проведением строительных работ на Макаровском мосту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение будет ограничено:

• с 21:00 6 августа до 05:00 9 августа;

• с 21:00 13 августа до 05:00 16 августа;

• с 21:00 27 августа до 05:00 30 августа.

Объезд предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, улицам Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Напомним, 9 июля заместитель МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Евгений Бакиров заявил, что рабочие начали заливку арочных перекрытий и их объединение с конструкциями, выполненными на первом этапе работ. Чтобы от движения автомобилей не возникали вибрации и не снижали прочность системы, мост будут закрывать до конца лета.

катеринбург, Елена Владимирова

катеринбург. Другие новости 15.07.21

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