На Урале снова побит рекорд по заражениям коронавирусом за сутки

В Свердловской области в очередной раз побит рекорд числа заражений коронавирусом за сутки. За последние 24 часа диагноз подтвержден у 484 человек, в том числе у 132 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 99 537.

«Состояние 671 госпитализированного оценивается как тяжелое, 430 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 343 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперативном штабе региона.

Там уточнили, что за последние 24 часа от коронавируса умерли 17 человек. Число жертв инфекции – 4075 человек. Выздоровели за сутки 447 человек. Общее число переболевших достигло 92 662.

Екатеринбург, Елена Сычева

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