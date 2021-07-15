Прокуратура проведет проверку после истории с брошенным в Кольцово котом

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вчерашнего инцидента в аэропорту Кольцово, когда женщина, летевшая в Москву, взяла с собой кота, но, узнав, что ему тоже нужен билет, просто выпустила его на улицу.

«Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства отказа от перевозки животного пассажиркой рейса Екатеринбург – Москва. В связи с размещением в средствах массовой информации сведений об отказе в перевозке домашнего животного в аэропорту Кольцово Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения воздушного законодательства», – сказали в ведомстве.

В прокуратуре сообщили «Новому Дню», что пока проводят проверку документов. Сотрудники надзорного ведомства должны выяснить, какие правила у авиакомпании по перевозке животных, предоставляла ли хозяйка кота документы на него, действительно ли она отказалась покупать билет, и так далее. Только после того, как будут установлены все эти факты, будет ясно, надо ли разыскивать хозяйку и применять к ней какие-то санкции.

Отметим, что, по словам сотрудников стойки регистрации в аэропорту, женщина вообще впервые от них узнала, что для животного нужен билет, но отказалась приобретать его. Им она сказала, что животное передаст сопровождающим, а сама вышла из здания терминала и выпустила питомца из переноски. Растерянного кота, который так и остался на месте ждать бросившую его хозяйку, нашли сотрудники аэропорта. Они передали его в приют «Клякса», с которым сотрудничают несколько лет. Сейчас кота назвали Кольцов. Ему ищут новых владельцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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