Свердловчанин убил приятеля пивной кружкой и прикопал во дворе

Житель Большого Седельникова убил своего знакомого большой пивной кружкой. 41-летнему мужчине, который ранее был судима кражу и нигде не работал, предъявили обвинение ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР, инцидент произошел еще в ночь на 7 июля во дворе дома на улице Лесной. Местный житель поссорился со своим приятелем, схватил стеклянную кружку и несколько раз ударил ею по голове своего визави.

Спустя почти двое суток о преступлении стало известно полицейским. «Первоначальное сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в отделение полиции № 21 Сысертского района 8 июля в 23.46. Звонивший рассказал сыщикам, что обнаружен закопанный в землю гражданин и что видна только его нога. Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили достаточно быстро: им оказался местный житель по имени Артём, ранее не судимый, трудился разнорабочим вахтовым методом в Новом Уренгое. В ходе его осмотра были обнаружены серьёзные травмы в области головы, которые, как впоследствии установили специалисты судебно-медицинской экспертизы, и послужили причиной смерти», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представители МВД вскоре установили и задержали подозреваемого, который дал признательные показания. «В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – добавили в следственном управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

Прокуратура проведет проверку после истории с брошенным в Кольцово котом. / На своем последнем заседании депутаты заксо разрешат продать «Рефтинскую» птицефабрику. / На Урале снова побит рекорд по заражениям коронавирусом за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»