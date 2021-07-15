Клещи на 20% чаще стали кусать екатеринбуржцев

На жителей Екатеринбурга стали чаще нападать клещи. В этом году укушены уже 11 тысяч 44 человека, в том числе полторы тысячи детей. Энцефалитом заболели 52 человека, боррелиозом – 280. «На территории региона количество пострадавших от укусов клещей на 9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19% превышает средний многолетний уровень», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбурге проводили обработку парков и общественных пространств, однако в ратуше предупредили, что это не панацея. Поэтому там попросили горожан быть острожными – не ходить по высокой траве, в местах с повышенной влажностью, использовать репелленты и одежду, защищающую от заползания насекомых под неё, проводить каждые два часа осмотр, а также прививаться от энцефалита. «Начать вакцинацию можно в любое время года, так как прививки ставятся круглогодично. Особенно актуально это сделать перед сезоном выезда на природу, так как две прививки врачи делают с перерывом в месяц, а препарат начинает действовать спустя 3 недели после ревакцинации», – сказали в мэрии.

Там уточнили, что снять клеща можно в травмпункте – с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Проверить клеща на инфекции и вирусы, которые передаются человеку, можно в трех местах:

– улица Гагарина, 49, телефон: 8 (343) 362-87-87, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:30;

– улица Авангардная, 5а, телефон: 8 (343) 307-42-99, часы работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00;

– улица 8 Марта, 177а, 303 кабинет, телефон: 8 (343) 210-48-26, 210-94-14, часы приёма: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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