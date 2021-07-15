«ВСМПО-Ависма» сделала заявление о рассылке писем о выкупе акций

Корпорация «ВСМПО-Ависма» заявила о давлении на ее акционеров – неизвестные рассылают письма миноритарным держателям ценных бумаг и говорят об изменении формы собственности компании и о скором объявлении принудительного выкупа акций. В отправителях указаны компании, по названию схожие с корпорацией.

«ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» официально заявляет, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось. Корпорация не изменяла и не планирует изменять свою организационно-правовую форму. Корпорация не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам на хранение. Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности», – прокомментировали в пресс-службе компании. Всех акционеров, кто получил подобного рода письма, просят сообщить на горячую линию службы безопасности корпорации по телефону 8(34345) 6-20-00 или обратиться в органы внутренних дел.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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