Прогноз врача: пик третьей волны ковида в Свердловской области придется на 21-27 июля

Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев спрогнозировал, когда в Свердловской области наступит пик третьей волны коронавируса. По предположению эксперта, максимальная нагрузка на больницы придется с 21 по 27 июля. К 29 июля число госпитализированных может составить 12 600 человек, а после начнет плавно снижаться. За все лето с вирусом, вероятно, встретятся более 1,2 миллиона свердловчан, а коллективный иммунитет в области сформируется только осенью.

«Делать прогнозы крайне сложно. Но хочется попытаться заглянуть вперед хотя бы на краткосрочный период. В основе прогноза наблюдения за тем, как развивались 1 и 2 волна в России и в других странах, предположения об уровне инфицирования на 100 тысяч населения и динамике передачи вируса, предположения о доле госпитализаций с привязкой к выявленным случаям инфицирования», – пишет Александр Соловьев в фейсбуке. Он уточнил, что уже делал общие прогнозы развития заболеваемости коронавирусом по России, и частично они сбылись. Тем не менее, специалист подчеркивает, что его предположения достаточно грубые.

По расчетам врача, снижение уровня инфицирования и передачи инфекции можно ожидать после 16 июля. Вероятно, к 31 июля Covid-19 затронет 24% жителей области, а к 30 августа – около 29% свердловчан.

«Встреча с вирусом – это не обязательно заболевание. Большая доля случаев встречи ничем не проявляется – это бессимптомное носительство. Еще чаще – это легкое протекание инфекции.

Однако, около 4% случаев встречи с вирусом приведут к госпитализации. К сентябрю-октябрю можно ожидать, что уровень коллективного иммунитета в области достигнет 70-75% за счет естественного иммунитета после встречи с вирусом и иммунитета, приобретенного благодаря вакцинации», – отмечает Александр Соловьев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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