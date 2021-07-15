Губернатор приехал в Каменск-Уральский держать ответ перед горожанами

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Каменск-Уральский. Одной из причин поездки стала необходимость отреагировать на многочисленные запросы горожан. Губернатор стал получать их через аккаунт в инстаграме после того как анонсировал свою поездку, а также обычным путем – через приемную. Прежде Евгений Куйвашев не рассказывал заранее о своих планах, но теперь намерен это делать.

«Как и обещал, посетил сегодня Каменск-Уральский. Перед этим я собрал в инстаграме вопросы горожан. Чаще всего мне писали жители большого двора, к которому относятся сразу шесть домов на улицах Исетской, Каменской, Бугарева и Алюминиевой. Здесь живут 800 человек, они попросили помочь им с благоустройством. Мы с главой города сегодня посмотрели этот двор, пообщались с активистами. Думаю, за год его можно полностью отремонтировать. По просьбе жителей мы установим во дворе скамейку с табличкой в память о писателе Анатолии Алексине. Он жил в Каменске-Уральском в годы войны. В августе следующего года я снова приеду сюда и проверю, как выполнены работы. Жители Первоуральска, скоро я поеду к вам. Пишите в комментарии и в директ о проблемах в городе», – написал Куйвашев в инстаграме.

Как сообщили в ДИПе, многие жители Каменска-Уральского недовольны также работой общественного транспорта и медициной. Быстрых решений здесь нет, но регион уже серьезно занимается этими вопросами. Например, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в свердловских больницах, в 2,5 раза был увеличен целевой набор в медуниверситет. Недавно по городам и селам Среднего Урала разъехались более 300 медиков-целевиков. Более 3 миллиардов рублей в этом году направлено на новое оборудование, ремонты больниц, строительство ФАПов.

Еще одна причина приезда Куйвашева в Каменск-Уральский – предстоящий День металлурга. Губернатор встретился с рабочими предприятия «РУСАЛ Кремний-Урал» и поздравил их с наступающим праздником. В ходе общения металлурги подняли темы, близкие всем горожанам: дорожное строительство, решение проблем с горячей водой, доступность медицинской помощи.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 15.07.21

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