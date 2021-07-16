«Так жить нельзя»: сторонник партии «Новые люди» обратил внимание на проблемы малых городов

Тележурналист Ярослав Бородин, кандидат на выборах в Госдуму от партии «Новые люди», отправился на север Свердловской области. Он намерен своими глазами увидеть проблемы жителей и попытаться их решить. Своими наблюдениями он делится в соцсетях в серии видео под названием «Путевые заметки». В маршрут Бородина попал его родной город Серов, а также Краснотурьинск, Североуральск и Карпинск.

Одной из самых острых проблем на севере региона оказались мосты. Жители Карпинска пожаловались «Новым людям» на пешеходную часть моста из прогнивших насквозь досок, в Серовском Центральном парке культуры и отдыха бреши в покрытии на мосту и вовсе закрыли березовыми ветками. Политик намерен обратить на проблему внимание мэров. Речь идет не просто о благоустройстве, а о безопасности людей.

«Ходить по этому мосту очень опасно. Не советую. Я, конечно, знаю, что иногда латают дыры в бюджете, но чтобы березовыми ветками латать дыры в мосту – честно говоря, вижу впервые», – делится впечатлениями Ярослав Бородин.

В самом парке ситуация такая же плачевная. У входа лежит куча мусора, из оборудования внутри – только старая, полуразваленная сцена.

«Вот поэтому глубинка и задыхается, – констатирует Ярослав Бородин. – Молодежь уезжает, что ей здесь делать? Даже отдохнуть негде».

Внешний вид серовских улиц тоже оставляет желать лучшего. На улице Толстого , в самом центре города «красуются» два бесхозных ларька.

«Я уехал из Серова лет тридцать назад, но до сих пор здесь ничего не поменялось. Это вопрос и к главархитектуре, и к администрации, и к предпринимателям. Нужно улучшить облик города. Мы вместе можем это сделать. Люди должны жить в красивом городе», – считает Ярослав Бородин.

Жители Краснотурьинска обратились к активистам партии с не менее важной проблемой. По ночам на улицах города не работают фонари. Причем именно в то время, когда рабочие градообразующего предприятия, Богословского алюминиевого завода возвращаются с вечерней смены. Им приходится самим освещать себе дорогу. Ярослав Бородин обратился в городскую администрацию с просьбой изменить график работы уличных фонарей, чтобы люди могли комфортно добраться до дома после рабочего дня.

Напомним, в этом году партия «Новые люди» впервые будет участвовать на выборах в Госдуму. На места в федеральном парламенте претендуют более 400 кандидатов, 14 из них – в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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