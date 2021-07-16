Девятилетний мальчик попал под машину, выбежав на дорогу (ФОТО)

Девятилетний мальчик получил перелом основания черепа в результате ДТП в поселке Садовом.

В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга сообщили, что это случилось накануне около 19:00. Водитель «Митсубиси ASX», 51-летняя женщина, ехала по улице Лунной со скоростью 50 км/ч, когда из-за стоявшего на остановке автобуса на дорогу неожиданно выбежал ребенок. Женщина затормозила, но избежать наезда не удалось. Мальчика с переломом основания черепа отвезли в ДГКБ №9 Екатеринбурга. У женщины год водительского стажа, в момент ДТП она была трезва.

В этот же день случилось еще одно ДТП с участием ребенка, но с менее тяжкими последствиями. В 18:30 на улице Волгоградской у дома №138 14-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте, и его сбил 36-летний водитель «Митсубиси Паджеро». Подросток получил ушибы грудной клетки и лодыжки. Водитель был трезв, имеет 18-летний стаж.

Оба несовершеннолетних находились на улице без взрослых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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