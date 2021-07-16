Арт-объект во дворе, огород и ни одного бесполезного квадратного метра: как строят жилой комплекс «Высота» (ФОТО)

В Екатеринбурге в самом начале проспекта Ленина Forum Group строит новый жилой комплекс – «Высота». Такое название выбрали, потому что одна из трех секций дома будет достигать 99 метров, это 31 этаж. Сейчас комплекс построен на 15%, сдать проект планируется к концу 2022 года. О том, как застройщик смог продумать все и для автомобилистов, и для велосипедистов, и для мам с колясками, что появится во дворах для жильцов всех возрастов и какие новые элементы комфорта создают в «Высоте», рассказал директор проекта Илья Мальцев во время экскурсии по ЖК.

«Несмотря на сравнительно небольшую площадь в 0,8 гектара, в доме будет все необходимое, – сообщил «Новому Дню» Илья Мальцев. – Подземный паркинг, въезд на который будет с улицы, благоустроенный двор, места под велосипеды и коляски на первом этаже. А еще для гостевых автомобилей и такси тоже продумано место». Для жителей дома на подземной парковке предусмотрено 115 автомобильных мест, чего, по словам руководителя проекта, вполне достаточно. При этом площадь одного такого парковочного места увеличена со стандартных 2,5 м до 2,7 м, поэтому даже неопытные водители смогут поставить машину без проблем. Выделенные помещения колясочных на первом этаже и обширные велосипедные в уровне паркинга позволят решить вечный конфликт велосипедистов и мам с колясками, так как в «Высоте» будет пространство и для тех и для других.

«Особая гордость нашего жилого комплекса – это двор, – отметил Мальцев. – Здесь предусмотрены зоны досуга для людей любого возраста. Есть обширная детская зона с песочницей для детей до трех лет». Во дворе планируется многофункциональный комплекс в виде арт-объекта – Лешего – для детей до 13-14 лет, где можно качаться на качелях, лазить в туннелях, кататься с горки и даже пройти по мосту. Подростки смогут проводить время на скейт-площадке с различными препятствиями, а также общаться друг с другом на трибунах. Взрослым тоже не будет скучно во дворе – для них будет зона активного отдыха с мини-футбольной и баскетбольной площадками и местом для воркаута – с турниками и спортивным комплексом.

Помимо этого во дворе дома планируется так называемая Событийная площадь, на которой будет стоять новогоднее дерево, скамейка в форме амфитеатра и большие качели. Для малышей – специальное асфальтированное пространство, где можно рисовать классики, для мамочек с колясками – большая беседка с местом для хранения колясок и игрушек. Один из новых интересных элементов во дворе – мини-огород, где дети вместе с родителями смогут познавать процесс выращивания овощей. Также, по словам директора проекта, прямо возле дома планируется пешеходный переход – рядом находятся два детских сада и школа №1.

«Особый интерес у жителей вызывает открытая крыша во второй секции комплекса, – прокомментировал «Новому Дню» Илья Мальцев. – Там будет площадка для йоги, жители смогут организовать свой летний кинотеатр под открытым небом и, конечно, смотреть салют. Что касается иных интересных нововведений, в нашем доме на верхних этажах продаются квартиры с окном в ванной комнате, чтобы можно было отдыхать с видом на Екатеринбург».

Всего в жилом комплексе планируется построить 276 квартир, по 4-5 на каждом этаже ради психологического комфорта жильцов, которым не придется видеть галерею дверей как в студенческом общежитии. Квартиры есть на любой вкус – от однокомнатных, площадью от 40-50 метров, до четырехкомнатных, по 120 квадратных метров. В каждой квартире будет увеличена высота оконных проемов, чтобы сделать квартиры более светлыми. Основная особенность квартир в ЖК «Высота» – правильная геометрия комнат и отсутствие лишних квадратных метров, чтобы покупатели ни на этапе покупки, ни во время эксплуатации не платили за них. Все пространство работает. Нет лишних выступающих элементов или ниш, которые никак не используются в быту. «Сегодня тренд на максимально функциональные пространства без избыточных площадей. Как раз в «Высоте» мы воплотили эту идею», – сообщил Илья Мальцев.

Что касается внутренней организации квартир, их будут сдавать с чистовой отделкой, расположение розеток соответствует расстановке мебели, будут и специальные розетки для холодильника, вытяжки и плиты. Предусмотрена специальная прокладка отопительных трубопроводов, так что пол не будет холодным. А в летнее время, помимо естественного проветривания, планируется дополнительная вентиляция с помощью вентиляторов на кровле, которые создают тягу воздуха. В доме будет функционировать трехступенчатая система водоочистки, а горячую воду нагреет теплообменник. В летнее время горячая вода будет проходить дополнительную очистку, чтобы круглогодично люди пользовались одинаково приятной чистой горячей водой.

Что касается цен на жилье, то сейчас покупка может быть выгодной. За 2020 год цена одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 16%, за первое полугодие 2021 года – ещё на 6%, сейчас средняя цена квадратного метра по городу составляет 90 тысяч рублей. Причины понятны – ситуация в экономике и рост цен на стройматериалы.

«Если примерно, то те, кто покупают жилье сейчас, платят где-то на 10-15% меньше тех, кто будет покупать перед сдачей, – объяснил «Новому Дню» Илья Мальцев. – Сейчас, когда дорожают стройматериалы, застройщик идет на определенный риск. Много усилий мы направляем на управление закупом, работу с поставщиками и субподрядчиками. Потому что мы должны сохранить заявленное в проекте качество материалов и решений».

Екатеринбург, Мария Зыкова, Семен Саливанчук

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