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ЕВРАЗ запустил экотурбину на вторичных источниках

ЕВРАЗ НТМК запускает оборудование для генерации электроэнергии, отвечающее высоким экологическим стандартам. На комбинате завершено строительство и начата горячая пусконаладка газовой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ), которая будет работать в комплексе с доменной печью №7.

Для производства энергии это оборудование не использует ископаемое топливо, принцип работы другой: турбина: преобразует избыточное давление доменного газа до общецехового уровня. Энергия от преобразования вращает роторы турбины и генератора, за счет чего вырабатывается электроэнергия. Преобразованный доменный газ далее поступает на теплоэлектроцентраль и на нагревательные печи прокатных цехов. Работа турбины полностью автоматизирована и практически не требует участия человека. Все помещения оснащены газоанализаторами, системой пожаротушения и видеонаблюдения.

«Очень важно, что мы запускаем экологически безопасный производственный объект. Для нас снижение нагрузки на окружающую среду всегда было в приоритете. В этом проекте мы получаем еще и экономический эффект. Если в 2020 году выработка собственной электроэнергии на ЕВРАЗ НТМК составила около 1,2 млрд кВт.ч, это 71% от общего потребления комбината, то благодаря запуску утилизационных турбин на двух доменных печах мы увеличим самообеспеченность до 80%, что позволит снизить затраты и повысить эффективность предприятия», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Инвестиции в проект превысили $18 млн. Запуск агрегата позволит комбинату увеличить генерацию собственной электроэнергии на 11,6 МВт в час (97 162 тыс. кВтч/ год) и снизить объем закупаемой электроэнергии у внешних поставщиков. Расход доменного газа через ГУБТ составит 460 000 нм³ час. Аналогичная газоутилизационная турбина была введена в работу на доменной печи №6 в июне этого года.

«ЕВРАЗ НТМК продолжает модернизацию мощностей и внедрение новых технологий, – отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, – я очень рад, что темпы обновления не снижаются и комбинат традиционно много внимания и средств направляет на техперевооружение и улучшение экологии».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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