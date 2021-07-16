В Свердловской области число заражений covid-19 превысило отметку в 100 тысяч

В Свердловской области продолжает оставаться высоким ежесуточный прирост случаев коронавируса. Выявлено еще 478 заболевших. Практически четверть новых случаев приходится на Екатеринбург – 121 заболевший за последние сутки. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 015 случаев НКВИ.

Количество тяжелых пациентов также очень велико. «Состояние 700 госпитализированных оценивается как тяжелое, 435 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 349 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 390. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 093.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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