Известные уральцы намерены пойти на Ганину Яму: «Почему «Иннопром» можно, а крестный ход – нельзя?»

Уже сегодня вечером в Екатеринбурге состоится богослужение в память о расстрелянных членах семьи Романовых. После – должен был начаться крестный ход до Ганиной Ямы, однако де-юре он под запретом, местные власти запретили проведение этого мероприятия, однако, судя по всему, он состоится. Правда, в отличие от всех прошлых лет верующие пойдут не по перекрытым дорогам, а по тротуарам и по обочине, когда выйдут на трассу.

Как уже писал «Новый День», предстоящий крестный ход стал камнем преткновения между светскими и духовными властями, которые так и не пришли к консенсусу – по крайней мере, Екатеринбургская епархия никак не прокомментировала заявление вице-губернатора Сергея Бидонько о согласии, достигнутом на переговорах главы региона Евгения Куйвашева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Многие верующие намереваются пойти крестным ходом до Ганиной Ямы. В том числе – публичные персоны, которые совершают этот ход каждый год. Регулярно, например, в нем участвует телеведущая и блогер Ксения Телешова. Она сообщила «Новому Дню», что собирается пройти ходом и сегодня. «Я планирую пойти на службу и крестным ходом. Мне кажется, что можно соблюдать дистанцию, в проком году мы так и делали – шли нашим храмом поодаль от всех. на службе все были в масках на свежем воздухе. Мне кажется, каждый взрослый человек вправе сам решать. Если можно проводить «Иннопром», если можно ездить в час пик в толпе в метро, то почему нельзя – соблюдая правила предосторожности – идти крестным ходом на свежем воздухе? Я, честно говоря, не очень понимаю», – сказала она.

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, тоже постоянный участник царского крестного хода, пока не определился. «Я на богослужение пойду, а там посмотрим», – пояснил он «Новому Дню».

Свердловский чиновник, попросивший не называть его имени, также сообщил, что намеревается пойти – несмотря на то, что фактически его начальство запретило крестный ход. «Даже предположить, что будут каким-то образом ограничивать крестоходцев, а тем более задерживать, я не могу. Хотя вероятность каких-то санкций имеется. Но не пойти тоже не могу. Буду, конечно, соблюдать все меры предосторожности, не идти в толпе, соблюдать дистанцию, менять маски раз в два часа», – отметил собеседник агентства.

Впрочем, есть и те, кто отговаривают людей от участия в крестном ходе. Депутат заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков призвал вспомнить историю коллеги из ЕГД Елены Дерягиной, которая умерла от коронавируса прошлым летом. «Буквально за несколько недель до прощания с ней мы вместе закладывали капсулу времени на месте строительства новой школы в Академическом районе, виделись, общались с коллегами. Общение было живым, искренним. И хотя действовал санитарный режим, мы решили сделать несколько совместных снимков. И еще тогда, увидев фотографии с мероприятия, губернатор высказался весьма резко: «Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени – выжила только половина участников мероприятия». Знаю, что одна из самых острых тем последних дней – вопрос проведения в Екатеринбурге традиционного крестного хода. Мнения есть разные. Вместе с тем вспомните нашу историю с Еленой Евгеньевной. Вспомните пророческие высказывания губернатора», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

«Переговоры идут»: Организаторы «Ночи музыки» надеются провести фестиваль в сентябре. / В Свердловской области число заражений covid-19 превысило отметку в 100 тысяч. / ЕВРАЗ запустил экотурбину на вторичных источниках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»