Любители филармонии соберутся на улице: Екатеринбург вновь ждет классический open-air

Фестиваль «Воздушный сезон с филармонией» пройдет в Екатеринбурге в прежнем формате – на свежем воздухе.

Второй год подряд в Парке Маяковского и МЕГА Парке пройдет фестиваль «Воздушный сезон». На сценах парков с 6 по 22 августа будет звучать классика от музыкантов Свердловской филармонии. Репертуар обещает быть разнообразным, каждый из вечеров будет наполнен по-своему: от строгой классики в исполнении симфонического оркестра до обработок современных исполнителей.

«К ковидным мерам мы подходим со всей серьезностью, – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской филармонии. – Мест для слушателей всего 300, в законы укладываемся, сидения на расстоянии полутора метров – все по правилам».

Для того, чтобы попасть на концерты, в рамках «Воздушного сезона», необходимо либо приобретать билеты, либо регистрироваться на официальном сайте.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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