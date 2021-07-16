Завтра на Среднем Урале ожидаются грозы и порывистый ветер

В выходные в Свердловской области снова ожидается непогода. По данным синоптиков, в субботу, 17 июля, местами могут пройти грозы и налететь порывы ветра со скоростью до 18 м/с.

ГУ МЧС по Свердловской области просит граждан соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения. Находясь дома при грозе, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электрические приборы.

Спасатели советуют: если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Если едете в автомобиле, остановитесь и переждите непогоду на обочине или автостоянке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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