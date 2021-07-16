В Екатеринбурге начался несогласованный крестный ход (ФОТО)

В Екатеринбурге начался крестный ход, не согласованный с властями. Это главное событие православного фестиваля «Царские дни», на которое съехались паломники со всей страны. Перед шествием на площадке возле Храма на крови собралось около 2 тысяч верующих. Все они участвовали в ночном богослужении, которое транслировалось с медиаэкранов.

Перед паломниками выступил митрополит Евгений (Кульберг). Он передал благословление патриарха Кирилла, попросил всех собравшихся соблюдать антиковидные меры и напомнил, что власти официально не согласовали крестный ход. «Мы знаем, сколько сейчас людей болеет, сколько умирает. Врачи предупредили об опасности. Поэтому шествие, которое мы знаем и любим, не может быть по закону проведено в нынешнем году. Поэтому не перекрыты дороги, автомобили ездят по перекресткам. Святейший патриарх попросил, чтобы во время богослужения и когда служба закончится, и каждый отправится туда, куда влечет его сердце – кто-то пойдет домой, кто-то к друзьям, а кто-то на молебен в монастырь на Ганиной яме. Это будет не организовано. Где-то тротуары широкие, где-то узкие. Где-то машины будут ехать с большой скоростью. Прошу серьезно и максимально внимательно отнестись к тем, кто будет рядом. И еще одна важная просьба патриарха, чтобы меры, которые рекомендованы нам, – где-то не полениться, смириться и надеть масочку», – сказал митрополит.

Во время церковной службы толпа полностью перекрыла проезжую часть дороги перед храмом. При этом официально ГИБДД сегодня не закрывала улицы. Полицейские патрули стали подтягиваться к улице Царской уже после полуночи. Они перекрыли движение с обеих сторон.

После окончания богослужения священники сообщили, что людям можно «идти в сторону Ганиной ямы», но предложили идти не организованно, а самостоятельно.

Напомним, официально Екатеринбургская епархия не анонсировала крестный ход, однако в мобильном приложении «Царские дни» был указан традиционный маршрут, которым ежегодно идут верующие. Конечная точка – монастырь на Ганиной Яме, где в 6:30 начнется молебен в память о расстрелянной семье императора Николая II.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Всеволод Феникс

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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