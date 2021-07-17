Снова рекорд: в Свердловской области за сутки подтвердили 492 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 492 случая коронавируса. Таких высоких цифр не было за все время пандемии, предыдущий максимум – 484 случая – был зафиксирован три дня назад. Всего за полтора года зафиксировано 100 507 случаев заболевания.

Коронавирус выявляют практически во всех районах Свердловской области, в Екатеринбурге заболели еще 101 человек. Растет и число тех, кто находится в больницах в тяжелом состоянии. «Состояние 687 госпитализированных оценивается как тяжелое, 445 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 351 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 469. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Зарегистрировано еще 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей из-за вируса – 4 109.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.21

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