УГМК отметила День металлурга бегом и стрельбой из рогатки

УГМК провела День металлурга на свежем воздухе. Кульминацией празднования в АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стали спортивные состязания среди заводчан – «ЭЛЕМПИАДА». Название спортивного праздника было образовано от названия торговой марки предприятия – ЭЛЕМ. Соревнования прошли на территории завода на открытой площадке. В них приняли участие 24 команды цехов и подразделений. Во время мероприятия соблюдались все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Открыл соревнования директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин: «Мы гордимся вашими производственными успехами, а сегодня вы можете блеснуть своими спортивными достижениями. И это не удивительно, ведь наш трудовой коллектив славен разными талантами».

«ЭЛЕМПИАДУ» на предприятии проводили впервые, заводчане не исключают, что она может стать традицией. «Спортсмены демонстрировали свою скорость в «Большой эстафете», ловкость в «Беличьем колесе», меткость в дартсе и стрельбе из огромной рогатки, слаженность и синхронность действий в упражнении «гусеница».

По окончании соревнований всем участникам вручили дипломы в соответствующей номинации и сувенирные медные медали, изготовленные по спецзаказу в цехе по производству порошковых изделий. Команды, занявшие призовые места, отправятся в тур выходного дня в оздоровительный комплекс «Селен»», – сообщили в пресс-службе УГМК.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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