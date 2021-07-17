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Суббота, 17 июля 2021, 16:23 мск

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Куйвашев передал главе Первоуральска жалобы от горожан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал главе Первоуральска Игорю Кабцу жалобы, которые он получил от горожан через инстаграм. В подборке – более 100 вопросов: о водоснабжении, о закрытии всех магазинов в некоторых посёлках в пределах городского округа, об отсутствии школьных автобусов, о полуразрушенном доме культуры. На проработку вопросов у главы города есть полтора месяца – в начале сентября губернатор приедет на встречу с первоуральцами.

Отдельное поручение ушло министру здравоохранения Андрею Карлову. «Когда я анонсировал поездку в Первоуральск, мне в комментарии написала местная журналистка Светлана Колесникова. Заехали в больницу, где лежит сын Юлии Сергей, правда, пообщаться смогли только через окно. В больнице тоже есть проблемы: не хватает врачей и медоборудования. Я уже дал поручение министру здравоохранения области Андрею Карлову разобраться, что случилось в городской больнице с компьютерным томографом и ангиографом, и поставить их в Первоуральск», – сообщил губернатор в инстаграме.

Фото инстаграм губернатора Куйвашева

Первоуральск, Людмила Прокофьева

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