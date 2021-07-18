Состояние почти 700 больных коронавирусом уральцев остается тяжелым

В Свердловской области за последние сутки выявили 486 новых случаев коронавируса, из них 119 – в Екатеринбурге. Таким образом, в регионе зафиксировано уже 100 993 случая.

Растет число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. «Состояние 693 госпитализированных оценивается как тяжелое, 442 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 356 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 583. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. За сутки выписано 448 человек.

Зарегистрировано еще 10 смертей коронавирус, всего скончались от инфекции 4 119 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.21

В центре Екатеринбурга кроссовер вылетел на тротуар и сбил пешехода. / Куйвашев передал главе Первоуральска жалобы от горожан. / Транспортная прокуратура опровергла свое сообщение о столкновении самолета с птицей в Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»