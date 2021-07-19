Стартуют очередные опрессовки: без отключения горячей воды

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок. Гидравлические испытания будут проходить по ночам, с 23:00 до 06:00, без ограничения горячего водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, если горячей воды в доме все же нет, то надо жаловаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП и т. п.).

На время проведения опрессовок владельцам автомобилей стоит убирать свой транспорт из охранных зон теплотрасс, а владельцам подвалов с ценным имуществом лучше принять меры на случай возможных разрывов труб.

Если кто-то заметит на участке теплосети течь горячей воды, парение, промоины грунта, надо позвонить в Центральную диспетчерскую службу администрации города: 005 (222-3-005).

Последний, четвертый, этап опрессовок запланирован в Екатеринбурге на 10-13 августа.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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